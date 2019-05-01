ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по городу Москве, генерал-майора полиции Виктора Коваленко.

53-летний Виктор Коваленко был назначен руководителем московского управления ГИБДД весной 2015 года.

Ранее стало известно о том, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Известно, что на протяжении долгого времени в столичном управлении Госавтоинспекции существовали проблемы, в том числе связанные с неукомплектованностью подразделений ведомства кадрами.

Тем же президентским указом был отстранён от занимаемой должности министр внутренних дел по Республике Ингушетия, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава.