ИА «Ореанда-Новости». Председатель Следственного комитета России поручил уволить следователя, который «не увидел» избиения заключённого в Ярославской колонии и отказал в возбуждении уголовного дела. Также глава СК Александр Бастыркин поручил дать «жестокую оценку» руководству экс-следователя. Дело о жестоком обращении с заключённым в колонии передано в центральный аппарат Следственного комитета.



Напомним, как выяснилось, год назад в региональный Следственный комитет поступило заявление от осуждённого Ярославской колонии, который уверял, что сотрудники исправительного учреждения применили в отношении его насилие – избивали. Однако следователь, который занимался этим заявлением, «формально провёл проверку и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела», считают в центральном аппарате СК.

Сейчас он уже не работает в органах, кроме того, может стать сам фигурантом данного дела, так как видеозапись-доказательство избиений в колонии была опубликована в СМИ и стала достоянием общественности. О том, что проверят не только его действия или бездействия, а также руководство бывшего сотрудника, рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета.

Со слов Петренко, председатель ведомства Александр Бастыркин потребовал дать жесткую оценку теперь уже бывшего сотрудника и его руководства в целях исключения в будущем формального подхода к проверке заявлений граждан, которые пострадали от преступных посягательств.

Напомним, видеозапись избиений в июле 2017 года в исправительной колонии №1 Ярославля накануне опубликовала «Новая газета». В ФСИН подтвердили, что съёмка действительно произведена в данной колонии, как и само преступное действие. Было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий сотрудниками службы исполнения наказания. Участников действия установили, шестерых человек уже задержали. Возможно появления в этом деле новых фигурантов, так как устанавливаются возможные фигуранты преступного действия.

Председатель Следственного комитета поручил передать данное дело в центральный аппарат ведомства для «дальнейшего всестороннего и объективного расследования».