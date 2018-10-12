ИА «Ореанда-Новости». Исполнять обязанности министра труда, занятости и миграции Саратовской области вместо снятой с должности Натальи Соколовой будет её первый заместитель – Наталья Жуковская. Сегодня днём стало известно, что Наталью Соколову уволили после того, как в прессе появилась видеозапись её разговора с депутатом областной думы. Соколова позволила себе некоторые высказывания о величине прожиточного минимума. Фразы чиновницы вызвали резонансный отклик общественности, а губернатор посчитал это непозволительным для чиновника и принял решение об отставке.



"На время отсутствия руководителя исполняет обязанности (министра) первый заместитель", – сообщает начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова, её слова цитирует РИА Новости.

Валерий Радаев, губернатор региона, посчитал пренебрежительным поведение министра и непозволительным поведением со стороны чиновника высказываться подобным образом по темам, "имеющим жизненную важность для людей".

Напомним, Наталья Соколова сказала, что суммы 3500 рублей «вполне достаточно для [удовлетворения] минимальных физиологических потребностей». Она заявила это во время спора о сумме прожиточного минимума с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко.

Спор состоялся после заседания областной думы, где решался вопрос об увеличении суммы прожиточного минимума, видеозапись опубликовал ресурс «Общественное мнение».

Бондаренко настаивал, что на прожиточный минимум прожить невозможно. Соколова в свою очередь заявила, что и меньшей суммы «вполне достаточно» на месяц – 3 500 рублей. Она сообщила, что можно вполне существовать на макаронах, сезонных фруктах, овощах и кефире, которые стоят недорого.

Бондаренко в свою очередь предложил министру Соколовой провести эксперимент, прожить месяц на вышеупомянутую сумму, на что Наталья Соколова ответила отказом, сославшись на свой статус министра.

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону, у Саратовской области он свой: в среднем это 8707 рублей на человека, 7176 рублей – для пенсионеров, 9354 рубля – для трудоспособного населения, 9022 рубля – для детей.



