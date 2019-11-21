21.11.2019, 19:34
Уволенный российский хирург-трансплантолог является фигурантом по уголовному делу
ИА «Ореанда-Новости». Уволенный российский хирург-трансплантолог Михаил Каабак является фигурантом по уголовному делу, сообщает деловая радиостанция Business FM.
Бывший хирург-трансплантолог ответил на несколько вопросов радиоведущих. По его слова, уголовное дело было открыто в 2016 году по статье «халатность» и продолжается до сих пор. По словам Каабака, мать 17-летнего пациента отказалась от продолжения лечения ребёнка, вследствие чего наступила смерть несовершеннолетнего.
В ходе лечения подростка применялся медикамент «Алемтузумаб». По ошибочным данным медицинской экспертизы, которую проводил Сергей Владимирович Готье, указанный препарат отсутствует в списке медицинских клинических испытаниях. Поэтому прокуратура обвиняет медицинских работников, включая Михаила Каабака, в применении запрещённого препарата «Алемтузумаб».
Бывший хирург-трансплантолог ответил на несколько вопросов радиоведущих. По его слова, уголовное дело было открыто в 2016 году по статье «халатность» и продолжается до сих пор. По словам Каабака, мать 17-летнего пациента отказалась от продолжения лечения ребёнка, вследствие чего наступила смерть несовершеннолетнего.
В ходе лечения подростка применялся медикамент «Алемтузумаб». По ошибочным данным медицинской экспертизы, которую проводил Сергей Владимирович Готье, указанный препарат отсутствует в списке медицинских клинических испытаниях. Поэтому прокуратура обвиняет медицинских работников, включая Михаила Каабака, в применении запрещённого препарата «Алемтузумаб».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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