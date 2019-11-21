Бывший хирург-трансплантолог ответил на несколько вопросов радиоведущих. По его слова,и продолжается до сих пор. По словам Каабака, мать 17-летнего пациента отказалась от продолжения лечения ребёнка, вследствие чего наступила смерть несовершеннолетнего.В ходе лечения подростка применялся медикамент «Алемтузумаб»., которую проводил Сергей Владимирович Готье, указанный препарат отсутствует в списке медицинских клинических испытаниях. Поэтому прокуратура обвиняет медицинских работников, включая Михаила Каабака, в применении запрещённого препарата «Алемтузумаб».