14.11.2019, 21:58
В 19 субъектах России были обнаружены методы вмешательства иностранных юридических лиц
ИА «Ореанда-Новости». В 19 субъектах России были обнаружены методы вмешательства иностранных юридических лиц, сообщает издательство «РИА Новости».
Информация о иностранном вмешательстве была озвучена сегодня, 14 ноября, на заседании правительства России. По заявлению главы комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства в дела России Василия Пискарёва, больше 50 иностранных организаций из 12 стран вмешивались во внутреннюю политику и деятельность российских предприятий. Основные нападки были осуществлены в Москве и Санкт-Петербурге.
Ещё в октябре месяце Пискарёв сообщал, что в правительство России поступают заявления с разных субъектов России об иностранном вмешательстве.
Информация о иностранном вмешательстве была озвучена сегодня, 14 ноября, на заседании правительства России. По заявлению главы комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства в дела России Василия Пискарёва, больше 50 иностранных организаций из 12 стран вмешивались во внутреннюю политику и деятельность российских предприятий. Основные нападки были осуществлены в Москве и Санкт-Петербурге.
Ещё в октябре месяце Пискарёв сообщал, что в правительство России поступают заявления с разных субъектов России об иностранном вмешательстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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