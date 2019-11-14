



Информация о иностранном вмешательстве была озвучена сегодня, 14 ноября, на заседании правительства России. По заявлению главы комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства в дела Россиииз 12 стран вмешивались во внутреннюю политику и деятельность российских предприятий. Основные нападки были осуществлены вЕщё в октябре месяце Пискарёв сообщал, что в правительство России поступают заявления с разных субъектов России об иностранном вмешательстве.