В 2019 году порядка двух тысяч африканцев заняли бюджетные места в российских вузах
ИА «Ореанда-Новости». В преддверии саммита ТАСС об этом сообщила пресс-служба Минобранауки России.
Программа квотирования обеспечила места в российских вузах 1920 африканцам. Выходцы из 49 стран поступили на бюджет в нынешнем году. Наибольшее количество студентов приехало из Замбии, Анголы, Египта и Конго.
В прошлом учебном году в российские высшие учебные заведения поступили 2066 из 52 стран Африки.
Популярными среди африканцев специальностями являются медицина, стоматология, фармацевтика, экономика, специальности нефтегазовой отрасти, строительство, связь, конструирование и так далее.
Обучаться граждане Африки приезжают не только в Москву. Вузы, принимающие студентов из других стран, расположены по всей России.
Комментарии