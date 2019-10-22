ИА «Ореанда-Новости». В преддверии саммита ТАСС об этом сообщила пресс-служба Минобранауки России.

Программа квотирования обеспечила места в российских вузах 1920 африканцам. Выходцы из 49 стран поступили на бюджет в нынешнем году. Наибольшее количество студентов приехало из Замбии, Анголы, Египта и Конго.

В прошлом учебном году в российские высшие учебные заведения поступили 2066 из 52 стран Африки.

Популярными среди африканцев специальностями являются медицина, стоматология, фармацевтика, экономика, специальности нефтегазовой отрасти, строительство, связь, конструирование и так далее.

Обучаться граждане Африки приезжают не только в Москву. Вузы, принимающие студентов из других стран, расположены по всей России.