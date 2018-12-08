В постановлении сказано, что в стране определили потребность в привлечении иностранной рабочей силы в следующем году.. Это составляет 81% от потребности, которая была определена в текущем году, говорится в документе.В постановлении кабмина отмечается, что наибольший приоритет у профессий рабочих, занятых на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено свыше 52 тысяч человек. На втором месте – рабочие на крупных и мелких промышленных предприятиях. В этом случае квота составляет более 20 тысяч человек. Ещё около 16 тысяч человек – это рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.. Отмечается, что привлекать иностранную рабочую силу будут к строительству значимых проектов, например, космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».При этом ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что по факту работодателям потребуется даже меньше иностранных трудовых мигрантов. Голикова говорила о 111 тысячах человек. Однако в кабмине решили сделать некоторый резерв, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Вице-премьер подчёркивала, что квота определяется исходя из региональных предложений, но обязательно с условием приоритета российских граждан в получении вакантных должностей.