08.12.2018, 13:14
В 2019 году трудовых мигрантов в России станет на 20% меньше
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в следующем году почти на 20%. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
В постановлении сказано, что в стране определили потребность в привлечении иностранной рабочей силы в следующем году. Квота определена в 144 583 человека. Это составляет 81% от потребности, которая была определена в текущем году, говорится в документе.
Кроме того, в правительстве подчеркивают, что количество приглашений в Россию и разрешений на работу для иностранцев в следующем году определено в этом же размере.
В постановлении кабмина отмечается, что наибольший приоритет у профессий рабочих, занятых на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено свыше 52 тысяч человек. На втором месте – рабочие на крупных и мелких промышленных предприятиях. В этом случае квота составляет более 20 тысяч человек. Ещё около 16 тысяч человек – это рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.
В правительстве России уверена, что такое число иностранных рабочих полностью удовлетворит требования работодателей в следующем году. Отмечается, что привлекать иностранную рабочую силу будут к строительству значимых проектов, например, космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».
При этом ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что по факту работодателям потребуется даже меньше иностранных трудовых мигрантов. Голикова говорила о 111 тысячах человек. Однако в кабмине решили сделать некоторый резерв, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Вице-премьер подчёркивала, что квота определяется исходя из региональных предложений, но обязательно с условием приоритета российских граждан в получении вакантных должностей.
В Министерстве труда и соцзащиты привели статистику, согласно которой на конец ноября этого года свободных рабочих мест в России около 1,6 миллионов. А уровень регистрируемой безработицы составил 652,9 тысяч человек.
В постановлении сказано, что в стране определили потребность в привлечении иностранной рабочей силы в следующем году. Квота определена в 144 583 человека. Это составляет 81% от потребности, которая была определена в текущем году, говорится в документе.
Кроме того, в правительстве подчеркивают, что количество приглашений в Россию и разрешений на работу для иностранцев в следующем году определено в этом же размере.
В постановлении кабмина отмечается, что наибольший приоритет у профессий рабочих, занятых на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено свыше 52 тысяч человек. На втором месте – рабочие на крупных и мелких промышленных предприятиях. В этом случае квота составляет более 20 тысяч человек. Ещё около 16 тысяч человек – это рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.
В правительстве России уверена, что такое число иностранных рабочих полностью удовлетворит требования работодателей в следующем году. Отмечается, что привлекать иностранную рабочую силу будут к строительству значимых проектов, например, космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».
При этом ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что по факту работодателям потребуется даже меньше иностранных трудовых мигрантов. Голикова говорила о 111 тысячах человек. Однако в кабмине решили сделать некоторый резерв, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Вице-премьер подчёркивала, что квота определяется исходя из региональных предложений, но обязательно с условием приоритета российских граждан в получении вакантных должностей.
В Министерстве труда и соцзащиты привели статистику, согласно которой на конец ноября этого года свободных рабочих мест в России около 1,6 миллионов. А уровень регистрируемой безработицы составил 652,9 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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