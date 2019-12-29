ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство Associated Press сообщило, что 2019 год, в течение которого на территории США произошло 41 массовое убийство, стал рекордным по этому показателю начиная с 1970-х годов – с тех пор как в стране начали учитывать подобную статистику. В данную статистику попали преступления, в результате которых погибали четыре и более человек, не считая самих злоумышленников.

В 2019 году 33 из 40 таких случаев были связаны с применением огнестрельного оружия. Общее число погибших составило 211 человек.

В публикации отмечается, что в общенациональных и мировых средствах массовой информации чаще всего упоминались убийства, произошедшие в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).