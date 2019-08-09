ИА «Ореанда-Новости» Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году планируется ввести предварительный национальный стандарт для школьной формы.

«В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», – сказал чиновник. Помимо этого в документе будут содержаться требования к прочности и стойкости тканей, способность образовывать катышки и изменять размеры после стирки.

Предполагается, что новый стандарт будет действовать в течение ограниченного срока, необходимого для тестирования требований на практике перед принятием государственного стандарта (ГОСТ).