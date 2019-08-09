09.08.2019, 09:17
В 2020 году в России будет введён стандарт на школьную форму
ИА «Ореанда-Новости» Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году планируется ввести предварительный национальный стандарт для школьной формы.
«В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», – сказал чиновник. Помимо этого в документе будут содержаться требования к прочности и стойкости тканей, способность образовывать катышки и изменять размеры после стирки.Предполагается, что новый стандарт будет действовать в течение ограниченного срока, необходимого для тестирования требований на практике перед принятием государственного стандарта (ГОСТ).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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