



До конца ноября российские военные планируют утилизировать 2 ракеты, весом по 52 тонны каждая. Данные требования указаны в техническом задании ВС РФ на этот год. В данный момент боеголовки находятся в уральских воинских частях. Ракеты планируют полностью разобрать, часть материалов будет использована повторно.Стоит отметить, что после разборки баллистических ракет останется примерно 55 грамм платины, 1,2 килограмма золота, 50 килограммов серебра, а также тонны чёрного и цветного металлов.