03.01.2020, 23:20
В 2020 году в России будут утилизированы 2 межконтинентальные баллистические ракеты
ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году в России будут утилизированы 2 межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает издательство «Интерфакс».
До конца ноября российские военные планируют утилизировать 2 ракеты, весом по 52 тонны каждая. Данные требования указаны в техническом задании ВС РФ на этот год. В данный момент боеголовки находятся в уральских воинских частях. Ракеты планируют полностью разобрать, часть материалов будет использована повторно. Процесс утилизации ракет будет произведён в рамках договора между Россией и Соединёнными Штатами Америки по ограничению стратегических вооружений. Российские власти должны будут направить американским властям уведомление об успешной утилизации.
Стоит отметить, что после разборки баллистических ракет останется примерно 55 грамм платины, 1,2 килограмма золота, 50 килограммов серебра, а также тонны чёрного и цветного металлов.
До конца ноября российские военные планируют утилизировать 2 ракеты, весом по 52 тонны каждая. Данные требования указаны в техническом задании ВС РФ на этот год. В данный момент боеголовки находятся в уральских воинских частях. Ракеты планируют полностью разобрать, часть материалов будет использована повторно. Процесс утилизации ракет будет произведён в рамках договора между Россией и Соединёнными Штатами Америки по ограничению стратегических вооружений. Российские власти должны будут направить американским властям уведомление об успешной утилизации.
Стоит отметить, что после разборки баллистических ракет останется примерно 55 грамм платины, 1,2 килограмма золота, 50 килограммов серебра, а также тонны чёрного и цветного металлов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии