29.11.2019, 08:11
В 2021 года планируют запустить комплекс "Росатома", предназначенный для СПГ-проектов
ИА «Ореанда-Новости». В "Росатоме" в 2021 году планируют запустить комплекс, который предназначен для использования в крупно- и среднетоннажном производстве сжиженного природного газа. Об этом заявлено на сайте компании.
Новый комплекс начнут создавать на базе НИИЭФА - института, входящего в "Росатом". Планируется, что комплекс будет эксплуатироваться в течение 30 лет. Он необходим для проведения испытаний криогенного оборудования.
Известно, что сделать проект стендового комплекса планируют до марта следующего года.
В строительство проекта хотят вложить 1,5 миллиарда рублей. Деньги на строительство возьмут из федерального бюджета. 150 миллионов выделит НИИЭФА.
Новый комплекс начнут создавать на базе НИИЭФА - института, входящего в "Росатом". Планируется, что комплекс будет эксплуатироваться в течение 30 лет. Он необходим для проведения испытаний криогенного оборудования.
Известно, что сделать проект стендового комплекса планируют до марта следующего года.
В строительство проекта хотят вложить 1,5 миллиарда рублей. Деньги на строительство возьмут из федерального бюджета. 150 миллионов выделит НИИЭФА.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии