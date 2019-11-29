Новый комплекс начнут создавать на базе НИИЭФА - института, входящего в "Росатом". Планируется, что комплекс будет эксплуатироваться в течение 30 лет. Он необходим для проведения испытаний криогенного оборудования.Известно, что сделать проект стендового комплекса планируют до марта следующего года.