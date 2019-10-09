ИА «Ореанда-Новости». «Финансисты» организации «Исламское государство» были найдены в девяти регионах страны.

Группы россиян, которые собирали средства для финансирования деятельности террористической организации ИГ, работали под видом благотворительных организаций. Об этом 9 октября сообщил ТАСС.

Сбор средств осуществлялся на территории республик Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстана и городов Москвы, Санкт-Петербурга. Волна «благотворительности» затронула Краснодарский и Ставропольский край и Тюменскую область.

Деятельность злоумышленников осуществлялась с помощью популярного в России мессенджера Telegram. Помимо ИГ, граждане страны передавали деньги на обеспечение преступной деятельности организации «Имарат Кавказ».

В общей сложности было собрано более 6 миллионов рублей, которые затем были переведены за границу.

Правоохранительные органы призвали граждан России быть внимательными при совершении переводов денежных средства незнакомцам. Прежде чем совершить передачу денег, рекомендуется проверить организацию. Если её деятельность, местонахождение или описание вызывает сомнения, необходимо сообщить об этом в соответственные органы.