ИА «Ореанда-Новости». В отношении жителя Абакана ФСБ в Хакасии возбудило уголовное дело по подозрению в финансировании ИГ*, сотрудники спецслужб выявили, что он переводил деньги участнику боевых действий в Сирийской Арабской Республике, сказано в сообщении республиканской ФСБ.

Сотрудники спецслужб изъяли у подозреваемого электронные средства связи и банковские карты, которыми он пользовался для осуществления противоправной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за «Содействие террористической деятельности».

*Террористическая организация, запрещенная в России.