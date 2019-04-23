23.04.2019, 10:02
В Абакане задержали подозреваемого в финансировании ИГ*
ИА «Ореанда-Новости». В отношении жителя Абакана ФСБ в Хакасии возбудило уголовное дело по подозрению в финансировании ИГ*, сотрудники спецслужб выявили, что он переводил деньги участнику боевых действий в Сирийской Арабской Республике, сказано в сообщении республиканской ФСБ.
Сотрудники спецслужб изъяли у подозреваемого электронные средства связи и банковские карты, которыми он пользовался для осуществления противоправной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за «Содействие террористической деятельности».
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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