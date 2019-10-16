ИА «Ореанда-Новости». Спасатели из МЧС Абхазии нашли тело российского туриста Тимура Дзеидова, который на прошлой неделе утонул в горной реке в Кодорском ущелье.



Сообщается, что тело обнаружили в полукилометре от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье.



Друзья погибшего рассказали, что Тимура унесло течением при переходе реки Кодор. Они пытались помочь другу, однако не смогли побороть течение.