ИА «Ореанда-Новости». Мэр Ачинска Илай Ахметов напомнил о. Об этом заявил 6 августа на заседании оперативного штаба.

«Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!», — цитирует его агентство ТАСС. Также градоначальник предупредил о возможных провокациях со стороны «различных наглецов» и попросил о подобных случаях сообщать в правоохранительные органы.

5 августа в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов.

На территории района был введен режим ЧС. На место происшествия с группой специалистов прибыл замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. В район переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования снарядов. К настоящему моменту взрывы на складе боеприпасов прекратились.

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация, жители Ачинска и близлежащих деревень доставлены в пункты временного размещения. Спасатели обследуют эвакуированные села. Организована охрана имущеcтва. Такое поручение дал глава региона Александр Усс. Кроме того, губернатор края поручил обеспечить безопасность дорожного движения на федеральной трассе и организовать медицинское обеспечение в зоне чрезвычайной ситуации, в местах размещения эвакуированных жителей и по ходу движения эвакуируемого населения. При этом министерству социальной политики региона поручено обеспечить психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации и меры социальной поддержки.

Пострадали 12 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.