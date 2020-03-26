26.03.2020, 22:40
В аэропортах России начнут тестировать на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о том, чтобы с 26 марта в аэропортах стали проводить тесты на COVID-19. При этом сегодня стало известно, что с 1 апреля закрывается третий терминал в аэропорте Шереметьево.
Тесты будут проводиться для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Ранее тесты уже начали проводить в Москве, Петербурге, Челябинске.
Стоит отметить, что около 200 тыс тестов на коронавирус Министерством Обороны РФ было принято в дар от основателя Alibaba.
Тесты будут проводиться для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Ранее тесты уже начали проводить в Москве, Петербурге, Челябинске.
Стоит отметить, что около 200 тыс тестов на коронавирус Министерством Обороны РФ было принято в дар от основателя Alibaba.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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