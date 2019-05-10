ИА «Ореанда-Новости». Группа из девяти детей (возраст не уточняется) подорвались на придорожном фугасе в Афганистане в провинции Фарьяб. Четверо погибли, остальных ранило, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя полиции.

Фугас был установлен боевиками-талибами для атаки на афганских силовиков, пояснил правоохранитель. Напомним, в стране идёт вооружённый конфликт между правительством и террористами "Талибан". На данный момент радикалы захватили крупную часть территорий в сельской местности и начало наступление на мегаполисы.