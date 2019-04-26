ИА «Ореанда-Новости». 53 человека сотрудники нацбезопасности Афганистана освободили из тюрьмы радикального движения "Талибан", информацию сообщили в министерстве обороны страны.

Люди были вызволены из заключения в ходе операции в провинции Орузган в центральной части страны. Военными были убиты около восьми боевиков, среди спасённых узников оказались четверо полицейских и столько же военнослужащих.

На данный момент в Афганистане правительство воюет с боевиками-радикалами движения "Талибан". Талибы захватили часть территорией в сельских районах и развернули наступление на крупные города.