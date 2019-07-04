ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае в городе Гулькевичи погиб четырёхлетний мальчик.



СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия случилась 3 июля. Женщина привела детей в аквапарк, но в один момент обнаружила старшего сына без признаков жизни.



Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела. Следователи дадут оценку как действиям матери, так и работников аквапарка.