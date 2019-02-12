ИА «Ореанда-Новости». Жителю Алтая, который уже приговорён к 25 годам лишения свободы за бандитизм и отбывает срок в колонии, грозит дополнительно ещё два десятка лет заключения – 55 летнего уголовника обвинили в убийствах предпринимателей с целью наживы. Об этом проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи считают, что 18 лет назад (в 2001-м году) осуждённый совершил разбойное нападение на бизнесмена. Мужчина намеревался отобрать деньги у жителя города Барнаул, который зарабатывал на обмене валюты.

По версии следствия, он назначил барнаульцу встречу с целью предложить «крышу» – «для якобы обсуждения вопроса оказания услуг по физической защите», пояснили в Следственном комитете.

Но вместо обещанной защиты убил предпринимателя в его же автомобиле, воспользовавшись эффектом неожиданности.

«Злоумышленник сел на заднее сидение транспортного средства и из пистолета произвёл два выстрела в голову потерпевшего», – сказано в сообщении ведомства.

После совершения преступления, мужчина забрал у "валютчика" 15 тысяч долларов США, автомобиль вместе с телом отбуксировал за город – к заводской территории города, где бросил его. После чего скрылся, а похищенные деньги «валютчика» тратил по собственному усмотрению.

На этом преступная деятельность мужчины не закончилась. По версии следствия, спустя два года он похожим образом совершил ещё одно убийство. Тело убитого выстрелом в голову предпринимателя он закопал в лесу под Новосибирском.

С 2009 года он был осуждён за разбои, бандитизм и похищения. Мужчина получил почти 25 лет тюрьмы. На данный момент злоумышленнику грозит ещё до 20 лет лишения свободы. Он обвиняется в убийстве двух лиц, совершённое из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем, добавили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Сам обвиняемый свою вину в совершённых двух убийствах не признал. Тем не менее следователи собрали достаточное количество доказательства о его причастности к совершению убийств. Прокурор признал их обоснованными. Дело уже направлено в суд.