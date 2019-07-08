ИА «Ореанда-Новости». В Алтайском крае зафиксировали гибель пчел после обработки полей химикатами от сорняков, сообщает «Интерфакс».



Заместитель руководителя Минсельхоза региона Михаил Чмырев рассказал, что фермерам, которые обрабатывают поля, давали рекомендации по обращению с химикатами. Они также должны за три дня до обработки предупредить владельцев ульев.



Сейчас пчеловоды отдадут мёртвых пчёл в лабораторию, чтобы там выяснили конкретную причину гибели.



Ранее о гибели пчёл стало известно в Удмуртии, Тульской области, Башкирии и Марий Эл.