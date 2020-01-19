В Алтайском крае с заснеженной трассы эвакуировали сорок граждан других государств
ИА «Ореанда-Новости». С заснеженной трассы в Алтайском крае в воскресенье спасателями были эвакуированы 40 граждан других государств в связи с поломкой транспортного средства. Об эвакуации иностранцев рассказали РИА Новости в ГУ МЧС края.
По информации от ведомства, автобус ехал из столицы Монголии в Казахстан. В салоне автобуса находились сорок студентов из других государств. Транспортное средство сломалось на трассе Родино-Благовещенка. Причина поломки автобуса – некачественное топливо.
Сотрудниками МЧС были незамедлительно предприняты меры, направленные на эвакуацию транспорта и людей. Транспортное средство было доставлено в Благовещенский филиал Северно-Западного ДСУ. Сейчас осуществляется ремонт автобуса.
Студентов разместили в строительном техникуме, расположенном в Степном Озере, где имеются комнаты в общежитии. Им было предоставлено горячее питание.
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