ИА «Ореанда-Новости». С заснеженной трассы в Алтайском крае в воскресенье спасателями были эвакуированы 40 граждан других государств в связи с поломкой транспортного средства. Об эвакуации иностранцев рассказали РИА Новости в ГУ МЧС края.

По информации от ведомства, автобус ехал из столицы Монголии в Казахстан. В салоне автобуса находились сорок студентов из других государств. Транспортное средство сломалось на трассе Родино-Благовещенка. Причина поломки автобуса – некачественное топливо.

Сотрудниками МЧС были незамедлительно предприняты меры, направленные на эвакуацию транспорта и людей. Транспортное средство было доставлено в Благовещенский филиал Северно-Западного ДСУ. Сейчас осуществляется ремонт автобуса.

Студентов разместили в строительном техникуме, расположенном в Степном Озере, где имеются комнаты в общежитии. Им было предоставлено горячее питание.