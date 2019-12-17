17.12.2019, 18:19
В Анапе умер мальчик после лор-процедуры
ИА «Ореанда-Новости». В Анапе умер мальчик после процедуры по промывке гайморовых пазух, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошёл 6 декабря этого года. 13-летний подросток Антон вместе с родителями обратился в местное медучреждение с диагнозом «синусит». Лор поставил диагноз «двусторонний гнойный гайморит» и назначил процедуру промывания гайморовых пазух. На процедуре подростку стало плохо, он стал задыхаться. Мальчика перевели в реанимационное отделение, где он через некоторое время скончался.
По словам отца Антона, врач не уточнил, есть ли у ребёнка аллергическая реакция на медикаменты. И при проведение лор-процедуры на столе у врача не было никаких препаратов и инструментов для оказания первой помощи.
По данному происшествию было заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России по факту причинения смерти по неосторожности пациенту.
Инцидент произошёл 6 декабря этого года. 13-летний подросток Антон вместе с родителями обратился в местное медучреждение с диагнозом «синусит». Лор поставил диагноз «двусторонний гнойный гайморит» и назначил процедуру промывания гайморовых пазух. На процедуре подростку стало плохо, он стал задыхаться. Мальчика перевели в реанимационное отделение, где он через некоторое время скончался.
По словам отца Антона, врач не уточнил, есть ли у ребёнка аллергическая реакция на медикаменты. И при проведение лор-процедуры на столе у врача не было никаких препаратов и инструментов для оказания первой помощи.
По данному происшествию было заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России по факту причинения смерти по неосторожности пациенту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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