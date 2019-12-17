Инцидент произошёл 6 декабря этого года. 13-летний подросток Антон вместе с родителями обратился в местное медучреждение с диагнозом «синусит». Лор поставил диагноз «двусторонний гнойный гайморит» и назначил процедуру промывания гайморовых пазух.По словам отца Антона, врач не уточнил, есть ли у ребёнка аллергическая реакция на медикаменты. И при проведение лор-процедуры на столе у врача не было никаких препаратов и инструментов для оказания первой помощи.