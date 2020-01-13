30 июня 2019 года прохожими неподалеку от железнодорожных путей было найдено тело убитой девушки.Потерпевшую подозреваемые в убийстве привели в заранее выбранное место, после чего одна из них бутылкой ударила девушку по голове. После этого обвиняемые стали девушку душить ремнями и надевать ей на голову пакет. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, обвиняемые скрылись с места преступления.В сообщении заявлено, что дело с обвинительным заключением передано в Соломбальский районный суд.