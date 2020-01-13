13.01.2020, 10:16
В Архангельской области будут судить подростков, которых обвиняют в убийстве девушки
ИА «Ореанда-Новости». В Архангельской области за жесткое убийство девушки 17 лет пойдут под суд две ее сверстницы. Об этом событии заявлено на сайте СК России.
30 июня 2019 года прохожими неподалеку от железнодорожных путей было найдено тело убитой девушки.
Согласно данным, в июне 2019 года девочки выбирали жертву, после чего договаривались между собой о том, где и как они совершат убийство. 29 июня прошлого года обвиняемые взяли с собой ремень, резиновые перчатки, чистящее средство и полимерные пакеты. После этого они пригласили девушку их сопроводить.
Потерпевшую подозреваемые в убийстве привели в заранее выбранное место, после чего одна из них бутылкой ударила девушку по голове. После этого обвиняемые стали девушку душить ремнями и надевать ей на голову пакет. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, обвиняемые скрылись с места преступления.
В сообщении заявлено, что дело с обвинительным заключением передано в Соломбальский районный суд.
30 июня 2019 года прохожими неподалеку от железнодорожных путей было найдено тело убитой девушки.
Согласно данным, в июне 2019 года девочки выбирали жертву, после чего договаривались между собой о том, где и как они совершат убийство. 29 июня прошлого года обвиняемые взяли с собой ремень, резиновые перчатки, чистящее средство и полимерные пакеты. После этого они пригласили девушку их сопроводить.
Потерпевшую подозреваемые в убийстве привели в заранее выбранное место, после чего одна из них бутылкой ударила девушку по голове. После этого обвиняемые стали девушку душить ремнями и надевать ей на голову пакет. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, обвиняемые скрылись с места преступления.
В сообщении заявлено, что дело с обвинительным заключением передано в Соломбальский районный суд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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