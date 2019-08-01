ИА «Ореанда-Новости» В армии Великобритании создано специальное подразделение, которое будет противостоять угрозам в киберпространстве, в том числе воздействовать на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях, а также организовывать аналогичные упреждающие удары.

Командующий сухопутными силами Великобритании, генерал-лейтенант Айван Джонс сообщил, что данное подразделение называется Шестой дивизией и что оно будет действовать «выше и ниже пороговых величин обычного конфликта», что его цель – «противодействовать злонамеренным российским действиям и угрозам технологически развитых террористических группировок». Джонс отметил, что «необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн». Высокопоставленный офицер также заявил, что в настоящее время «границы между обычными и нетрадиционными методами ведения войны становятся всё более размытыми».