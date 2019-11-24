24.11.2019, 07:25
В Астрахани пожар уничтожил два речных теплохода
ИА «Ореанда-Новости»В Трусовском районе города Астрахани случился на двух теплоходах, предназначенных для передвижения по рекам, пожар, площадь которого составила 400 квадратным метров. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Информация о пожаре, сообщают в ведомстве, поступила в 4.17.
Также заявлено, что в 5.03 было ликвидировано открытое горение. Пожар тушат 60 сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц техники.
Информация о пожаре, сообщают в ведомстве, поступила в 4.17.
Также заявлено, что в 5.03 было ликвидировано открытое горение. Пожар тушат 60 сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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