Скандальный инцидент произошёл в школе № 32 с углублённым изучением предметов физико-математического профиля.Об инциденте стало известно из-за школьной видеозаписи, на которой заснят факт интимной связи. По предварительной информации, которая была опубликована на интернет-портале Newsru.com, учительницу зовут Екатерина СавиноваСтало известно, что директор школы № 32 сегодня, 11 февраля, уволилась по собственному желанию.



