11.02.2020, 15:28
В Астрахани учительницу подозревают в интимной близости со школьником
ИА «Ореанда-Новости». В Астрахани учительницу подозревают в интимной близости со школьником, сообщает издательство «Астраханские новости».
Скандальный инцидент произошёл в школе № 32 с углублённым изучением предметов физико-математического профиля. Мать одного из учеников сказала, что 35-летняя учительница вступила в интимную связь со своим 15-летним учеником. Об инциденте стало известно из-за школьной видеозаписи, на которой заснят факт интимной связи. По предварительной информации, которая была опубликована на интернет-портале Newsru.com, учительницу зовут Екатерина Савинова
В настоящее время Следственный комитет по Астраханской области проводит расследование случившегося. Стало известно, что директор школы № 32 сегодня, 11 февраля, уволилась по собственному желанию.
Скандальный инцидент произошёл в школе № 32 с углублённым изучением предметов физико-математического профиля. Мать одного из учеников сказала, что 35-летняя учительница вступила в интимную связь со своим 15-летним учеником. Об инциденте стало известно из-за школьной видеозаписи, на которой заснят факт интимной связи. По предварительной информации, которая была опубликована на интернет-портале Newsru.com, учительницу зовут Екатерина Савинова
В настоящее время Следственный комитет по Астраханской области проводит расследование случившегося. Стало известно, что директор школы № 32 сегодня, 11 февраля, уволилась по собственному желанию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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