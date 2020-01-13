ИА «Ореанда-Новости». Полиция ищет владельца верблюда, который бежал по железной дороге в Астраханской области, помешав тем самым движению поезда Ташкент-Москва, пишет РИА Новости.



Инцидент произошёл 5 января. Из-за верблюда пассажирский поезд опоздал на 44 минуты.



Сейчас полиция выясняет, кто владеет верблюдом и почему он был возле железнодорожных путей без надзора. По этому факту возбуждено дело об административном нарушении по ч. 4 ст. 11.1 КоАП «Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей».