ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное судно разбилось в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл вечером 28 февраля в районе села Линейного. Сейчас на место авиакатастрофы направленны экстренные службы. Они должны прибыть на место происшествия в течение получаса.

В ведомстве уточняют, что ЧП случилось недалеко от границы с Калмыкией. По предварительным данным, вертолёт частный. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, ранее в Венесуэле разбился вертолёт на борту которого находились два генерала. Тогда в результате падения воздушного судна погиб один человек.