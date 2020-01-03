ИА «Ореанда-Новости». В Астраханской области собираются провести боевые пуски С-400.

Боевые пуски С-400 собираются провести в 2020 году. Системы противовоздушной обороны будут испытаны на полигоне Ашулук в Астраханской области, о чём сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Из сообщения следует, что учения с боевыми пусками ракет С-400 пройдут в августе.

Также по поводу учений высказался командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа. По словам генерала-майора Сергея Тихонова, в наступившем году будет проведено более 30 мероприятий по боевой подготовке.