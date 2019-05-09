ИА «Ореанда-Новости» Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове responsibility (ответственность). Напечатанное мелким шрифтом слово с пропущенной буквой встречается на банкноте трижды.

Орфографическая ошибка была замечена одним из граждан страны, который сообщил о ней на местное радио. Радиостанция, в свою очередь, опубликовала соответствующее фото в одной из социальных сетей. После этого последовали комментарии официального представителя центрального банка Австралии. Его представитель сообщил, что в банке известно об этой опечатке и что в следующем тираже она будет исправлена. По данным Резервного банка, было выпущено около 400 миллионов купюр с неправильно написанным словом.