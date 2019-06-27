ИА «Ореанда-Новости» Представители одного из крупнейших российских автодилеров «Рольф» сообщили, что в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге проводятся следственные действия.

Около 9 часов в дилерские центры явились сотрудники Следственного комитета России. Юристы предприятия приступили к изучению предъявленного ими постановления. По предварительным данным, оно не связано с операционной деятельности «Рольфа».

В сообщении компании указано, что следователи мешают нормальной работе, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, что «люди в масках сидят в клиентской зоне». Представители предприятия подчёркивают, что оно соблюдает законы и является крупным налогоплательщиком, объём выплат которого в казну составил 23 миллиарда рублей за 3 года.

Основатель и председатель совета директоров компании Сергей Петров заявил, что. Топ-менеджер отметил, что случившееся не стало для него неожиданностью, поскольку «это Россия». Он также допускает, что происходящее может быть связано с его политической позицией либо с намерением осуществить рейдерский захват процветающего предприятия.