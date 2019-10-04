В Балашихе откроют новую школу на одну тысячу мест
По информации, предоставленной главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым, строительство нового учебного заведения было предусмотрено президентской программой. Местом возведения новой школы был выбран микрорайон Первомайский. По словам Сергея Юрова, город особо нуждается в открытии новой школы, так как в настоящий момент около пяти тысяч школьников обучаются во вторую смену.
Отметим, что на школу было выделено финансирование порядка трёхсот миллионов рублей. Темпы строительства нового объекта идут в соответствии с графиком. Монолитные работы должны завершиться уже к концу текущего года. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению инженерными коммуникациями и сетями электроснабжения. Одновременно ведутся работы по строительству площадки, предназначенной для проведения спортивных занятий.
По словам генерального директора компании-подрядчика Ильи Демидова, в настоящий момент на строительной площадке работает семьдесят пять человек. Для ускорения темпов строительства на следующей неделе на стройку доставят ещё один башенный кран. В целом, строительство данного объекта планируют завершить к лету 2020 года, а это значит, что уже следующий учебный год свыше одной тысячи балашихинских школьников встретят в новом здании школы.
Напомним, что ранее глава Балашихи Сергей Юров принял участие в церемонии закладки капсулы времени потомкам. Капсулу с посланием потомкам заложили на месте строительства новой школы.
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