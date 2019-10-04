Школа будет рассчитана на более чем одну тысячу мест и административно будет принадлежать к действующей школе №32.

По информации, предоставленной главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым, строительство нового учебного заведения было предусмотрено президентской программой. Местом возведения новой школы был выбран микрорайон Первомайский. По словам Сергея Юрова, город особо нуждается в открытии новой школы, так как в настоящий момент около пяти тысяч школьников обучаются во вторую смену.

Отметим, что на школу было выделено финансирование порядка трёхсот миллионов рублей. Темпы строительства нового объекта идут в соответствии с графиком. Монолитные работы должны завершиться уже к концу текущего года. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению инженерными коммуникациями и сетями электроснабжения. Одновременно ведутся работы по строительству площадки, предназначенной для проведения спортивных занятий.

По словам генерального директора компании-подрядчика Ильи Демидова, в настоящий момент на строительной площадке работает семьдесят пять человек. Для ускорения темпов строительства на следующей неделе на стройку доставят ещё один башенный кран. В целом, строительство данного объекта планируют завершить к лету 2020 года, а это значит, что уже следующий учебный год свыше одной тысячи балашихинских школьников встретят в новом здании школы.

Напомним, что ранее глава Балашихи Сергей Юров принял участие в церемонии закладки капсулы времени потомкам. Капсулу с посланием потомкам заложили на месте строительства новой школы.