ИА «Ореанда-Новости». В городе Балашиха в Московской области начался пожар на химическом заводе, пишет РИА Новости.



Сообщается, что завод располагается по адресу: улица Звездная, дом 17. В МЧС рассказали, что огонь охватил площадь около 100 квадратных метрах.



К месту возгорания уже направили лабораторию для замера уровня ПДК вредных веществ, на месте работают пожарные расчёты. Отмечается, что угрозы распространения огня на находящиеся рядом здания нет.