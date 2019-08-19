19.08.2019, 16:19
В Балашихе загорелся химический завод
ИА «Ореанда-Новости». В городе Балашиха в Московской области начался пожар на химическом заводе, пишет РИА Новости.
Сообщается, что завод располагается по адресу: улица Звездная, дом 17. В МЧС рассказали, что огонь охватил площадь около 100 квадратных метрах.
К месту возгорания уже направили лабораторию для замера уровня ПДК вредных веществ, на месте работают пожарные расчёты. Отмечается, что угрозы распространения огня на находящиеся рядом здания нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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