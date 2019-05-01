ИА «Ореанда-Новости» Семь военных кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в Балтийское море. В её состав входят флагман – датский фрегат «Тетис», минные тральщики под флагами Великобритании, Германии, Бельгии, Норвегии и два голландских судна. Суда прошли через пролив Эресунн в ночь на 1 мая. К вечеру группа находилась в юго-западной части Балтики.

В этом регионе также продолжают курсировать корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в акваторию Балтики 18 апреля. Флагманское судно этой группы – американский эсминец «Грейвли», несущий крылатые ракеты с дальностью полёта 1,6 тысячи километров. Его сопровождают британский, испанский, турецкий и польский фрегаты, а также немецкий танкер.