ИА «Ореанда-Новости» Представители Минобороны РФ сообщили о начале оперативных учений «Океанский щит – 2019» в Балтийском море, которые продлятся до 9 августа. Ими руководит главнокомандующий Военно-морского флота, адмирал Николай Евменов.

В учениях примут участие 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, более 10 тысяч военных. В Минобороны сообщили, что основу группировки составляют суда, ранее участвовавшие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В ходе оперативных учений запланировано проверить готовность моряков к защите национальных интересов и отработать «навыки по управлению силами флота».