ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Бангкоке встретился с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской делегации.

Переговоры закрыты для СМИ. Лавров прибыл в Бангкок с визитом на два дня. В среду 31 июля глава российского МИД будет принимать участие в министерском совещании РФ — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Лавров и Праматвинай в ходе переговоров намерены обсудить перспективы экономического, военного и инвестиционного сотрудничества, а также ряд других вопросов.