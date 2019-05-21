ИА «Ореанда-Новости» Пятнадцатилетняя ученица спортивной школы олимпийского резерва в Барнауле впала в кому после того, как её сбил напуганный жеребец. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, испуганный конь сбил юную спортсменку с ног, из-за чего она упала и получила серьёзную травму головы. Сейчас наездница находится в лечебном учреждении в состоянии комы. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, чтобы установить, были ли соблюдены в школе правила безопасности.