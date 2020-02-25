ИА «Ореанда-Новости». Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя, который попросил построить дорогу до деревни.

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов оказался замешан в скандале. Он накричал матом на местного жителя, который на приёме попросил построить дорогу до деревни. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях самим посетителем.

Молодой человек пришёл в сельсовет с просьбой построить дорогу до его деревни. Однако Кожанов ответил, что этот участок будет построен в последнюю очередь. После этого нецензурно обругал посетителя и пригрозил ему тюрьмой.

Сам Кожанов отреагировал на инцидент, заявив, что молодой человек, снявший видео, был дважды судим. Он терроризировал работников и главу сельсовета, поэтому чиновник защищал своих подчинённых. Сообщается, что по данному происшествию начата проверка.