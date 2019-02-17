ИА «Ореанда-Новости» В Башкирии местный депутат райсовета, сотрудник полиции и ещё три человека задержаны за незаконную охоту в угодьях Благоварского района.

Подозреваемые передвигались на снегоходах, однако их всё равно задержали инспекторы Министерства экологии Башкирии. Охотники убили трёх косуль и четырёх зайцев, как сообщается, всю свою добычу подозреваемые выкинули по дороге, когда пытались сбежать от инспекторов. На всех мужчин составлен протокол о незаконной охоте.

Как заявили в Министерстве экологии и природопользования Башкирии браконьеров могут обвинить в преступлении, совершённом группой лиц, если подтвердится, что они и их действия взаимосвязаны. Ущерб, нанесённый охотниками, составляет около 400 тысяч рублей.

В середине января общественность возмутилась фактом незаконной охоты на медведя, которую устроили пермский чиновник Василий Утробин и бывший топ-менеджер энергетической компании Николай Илюшин. Браконьеры убили спящего медведя и четырёх рысей, об этом сообщало издание «Местное время». По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело, а чиновник подал в отставку. Как отмечалось, Утробина уже пытались привлечь к ответственности, однако не смогли подтвердить факт незаконной охоты. Затем появились фотографии, где чиновник позирует рядом с убитым медведем, однако на все вопросы журналистов Утробин заявлял, что на фото не он, и, это фотомонтаж.

Подобный инцидент произошёл в Иркутской области в конце прошлого года. В интернете появилось видео, где губернатор Сергей Левченко застрелил спящего медведя. Однако видео назвали попыткой устроить провокацию перед местными выборами, заявив, что охота была законной. Несмотря на эти заявления, глава комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев потребовал разобраться с этим делом Генпрокуратуру и МВД.

Ранее сало известно, что ущерб от незаконной охоты в Ульяновской области превысил 1 миллион рублей. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области за прошедший год обнаружило 72 человека, совершивших это правонарушение. Всего по данному нарушению было возбуждено 5 уголовных дел.

Ущерб от смерти 5 лосей, 4 косуль и 1 лисицы составил почти 1 миллион 200 тысяч рублей.