ИА «Ореанда-Новости». В Белгороде РПЦ пригрозила журналисту Владимиру Корневу отлучением от церкви за то, что он интересовался предполагаемыми внутрицерковными поборами, пишет RT.



Журналист рассказал, что на почту издания «Белгород №1» пришло письмо о съезде Белгородской митрополии в декабре прошлого года. На нём священников отчитали за то, что те в интернете обсуждали практику «взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов».



Корнев попытался получить комментарий у представителей духовенства, однако ответа не получил. При этом на сайте Белгородской митрополии появилась информация о том, что журналист собирает материалы, которые могут «дискредитировать» церковь. Там также было сказано, что «действия данного блогера могут подпасть под прещения вплоть до отлучения от церкви».