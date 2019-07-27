ИА «Ореанда-Новости» В Белоруссии начал действовать декрет об ужесточении антитабачного законодательства, подписанный президентом страны Александром Лукашенко 24 января. Целями изменения законодательства являются последовательное ограничение доступности табачной продукции и предотвращение отрицательного воздействия курения на здоровье граждан.

В соответствии с новыми нормами запрещена открытая выкладка жидкостей для электронных курительных систем в витринах торговых помещений и их продажа несовершеннолетним. Недопустимы реклама жидкостей для электронных сигарет, оказание спонсорской помощи в виде табачных изделий, электронных систем, жидкостей, систем потребления табака.

С января 2020 года в крупных магазинах любые сигареты можно будет продавать исключительно в обособленных отделах. Запрещено указывать на торговых вывесках слова, тождественные с наименованиями видов табачных изделий либо сходные с ними.

Помимо этого новый закон расширяет перечень мест, в которых курение запрещено. Теперь к ним отнесены лифты, пассажирские поезда, автомашины, в которых находятся дети в возрасте до 14 лет, детские площадки, образовательные учреждения, подземные переходы, остановки транспорта и другие общественные места.