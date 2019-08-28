ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Минске задержали участника несогласованного митинга в Москве, который прошёл 27 июля, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что задержан Никита Чирцов. Белорусские полицейские объяснили ему, что он находится в розыске в России за участие в акции протеста. Сейчас задержанный находится в городском отделе милиции Первомайского района Минска.



Напомним, несанкционированная акция проста прошла в российской столице 27 июля. Митинг проходил в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Во время акции было задержано более тысячи человек.