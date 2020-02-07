ИА «Ореанда-Новости». Минск запретил продажу опасных конфет Fruzzy Duo российского производства.

В Гродно провели исследование жевательных конфет Fruzzy Duo, которые производятся в России. Эксперты пришли к выводу, что в продукции в 2,3 раза превышено содержание транс-изомеров жирных кислот. Продажа конфет в стране была запрещена, сообщила Гродненская инспекция Госстандарта Белоруссии.

Превышение транс-изомеров нарушает положение технических регламентов Таможенного союза о безопасной пищевой продукции. Это может привести к тому, что конфеты будут включены в список опасной продукции.

В начале месяца в список уже включили некоторые российские кондитерские изделия, рыбные консервы и сок.