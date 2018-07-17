ИА «Ореанда-Новости». Представители России, Украины и Европейского союза провели встречу, на которой обсуждался вопрос относительно транспортировки российского газа на территорию украинского государства.



Переговоры прошли в столице Федеративной Республики Германии и стартовали в 14:30 по местному времени.



Представителями Европейской комиссии было предложено провести переговоры по данному вопросу в том же формате осенью этого года.



По словам заместителя председателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича, чем раньше этот вопрос будет решён, тем лучше это скажется на энергорынке. Заместитель председателя ЕК отмечает, что ими подготовлен эффективный план, многое зависит от того, какие сложатся отношения в ходе встреч. Если переговоры будут конструктивными, то проблема, которая возникла между двумя государствами, решится быстрее, подчёркивает Марош Шефчович.



Переговоры прошли в столице Федеративной Республики Германии и стартовали в 14:30 по местному времени.По словам заместителя председателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича, чем раньше этот вопрос будет решён, тем лучше это скажется на энергорынке. Заместитель председателя ЕК отмечает, что ими подготовлен эффективный план, многое зависит от того, какие сложатся отношения в ходе встреч. Если переговоры будут конструктивными, то проблема, которая возникла между двумя государствами, решится быстрее, подчёркивает Марош Шефчович.

По словам главы Министерства энергетики Российской Федерации Александра Новака, в ходе переговоров представители российского и украинского государств, а также Европейской комиссии поделились своими мнениями касательно объёмов транзита газа через территорию Украины по завершению будущего года. Также министр указал на то, что этот вопрос дополнительно изучат эксперты.





Представители Министерства экономики Германии отметили, что на переговорах также была обсуждена будущая структура транзита газа. Стороны пришли к решению о создании дорожной карты для будущих встреч по газовому вопросу.





Российский лидер Владимир Путин на полноформатной встрече с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом указал на то, что Россия готова пойти на сохранения транзита газа через украинское государство и осуществить продление транзитного контракта, если Стокгольмский суд урегулирует спор между “Газпромом” и “Нафтогазом”.



Напомним, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО “Газпром” Алексей Миллер весной текущего года заявил, что компания сохранит транзит через Украину в объёме 10-15 миллиардов кубометров, если украинскими властями будет доказана экономическая целесообразность нового договора. Представители “Нафтогаза” заявили, что не будут повышать стоимость транзита российского газа через украинское государство на длительный срок и согласен на её снижение, если контракт будет продлён с 2020 года при полной загрузке мощностей газопровода.