19.12.2019, 17:50
В Биробиджане скончалась воспитательница детского сада во время эвакуации
ИА «Ореанда-Новости». В Биробиджане во время эвакуации скончалась воспитательница детского сада №24, сообщает издательство «КП-Хабаровск».
Информация была также подтверждена пресс-службой администрации Биробиджана. Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря. Во время эвакуации, когда воспитатели одевали детей, одной работнице детсада стало плохо. Её коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но врачи приехали поздно. Женщину не удалось спасти. Воспитательнице было 73 года. Сотрудница детского сада до смерти успела одеть и отвести малышей ясельной группы в главный корпус.
Сейчас специалисты выясняют причину смерти работницы дошкольного учреждения. Заммэра Биробиджана Ян Аблов сказал, что власти окажут помощь в организации похорон воспитательницы.
Информация была также подтверждена пресс-службой администрации Биробиджана. Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря. Во время эвакуации, когда воспитатели одевали детей, одной работнице детсада стало плохо. Её коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но врачи приехали поздно. Женщину не удалось спасти. Воспитательнице было 73 года. Сотрудница детского сада до смерти успела одеть и отвести малышей ясельной группы в главный корпус.
Сейчас специалисты выясняют причину смерти работницы дошкольного учреждения. Заммэра Биробиджана Ян Аблов сказал, что власти окажут помощь в организации похорон воспитательницы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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