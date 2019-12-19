



Информация была также подтверждена пресс-службой администрации Биробиджана. Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря.Её коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но врачи приехали поздно. Женщину не удалось спасти. Воспитательнице было 73 года. Сотрудница детского сада до смерти успела одеть и отвести малышей ясельной группы в главный корпус.Заммэра Биробиджана Ян Аблов сказал, что власти окажут помощь в организации похорон воспитательницы.