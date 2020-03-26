26.03.2020, 13:00
В Благовещенске в аквапарке в трубу засосало руку ребёнка
ИА «Ореанда-Новости». На портале управления СК по Амурской области появилась информация о том, что в аквапарке, расположенном в городе Благовещенске, в трубу, предназначенную для циркуляции воды, ребёнку затянуло руку, сообщает РИА Новости.
Мальчик находился в бассейне вместе с родителями. Когда ребёнок купался, его начало засасывать в трубу. Причина произошедшего выясняется.
Мальчик получил травмы. Его госпитализировали. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда его здоровью.
Следователями была начата проверка случившегося.
Мальчик находился в бассейне вместе с родителями. Когда ребёнок купался, его начало засасывать в трубу. Причина произошедшего выясняется.
Мальчик получил травмы. Его госпитализировали. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда его здоровью.
Следователями была начата проверка случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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