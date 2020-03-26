ИА «Ореанда-Новости». На портале управления СК по Амурской области появилась информация о том, что в аквапарке, расположенном в городе Благовещенске, в трубу, предназначенную для циркуляции воды, ребёнку затянуло руку, сообщает РИА Новости.  

Мальчик находился в бассейне вместе с родителями. Когда ребёнок купался, его начало засасывать в трубу. Причина произошедшего выясняется. 

Мальчик получил травмы. Его госпитализировали. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда его здоровью. 

Следователями была начата проверка случившегося. 