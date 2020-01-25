ИА «Ореанда-Новости». Проект «Школа старшеклассников» должен появиться в большей части районов Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о проекте «Школа старшеклассников». По её словам, данный проект должен быть реализован в ближайшие годы.

Проект «Школа старшеклассника» был запущен ещё в 2018 году. Это отдельное здание, которое специально оборудовано для учеников старших классов и их обучения в формате университета. Учёба в них будет бесплатной.

В этой школе учащиеся будут работать в лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, изучать медицину с медицинскими симуляторами. Также осваивать программирование школьники будут на специальном оборудовании.

Так, в бюджете города на ближайший год отдельная статья расходов выделена под ремонт и адаптацию трёх десятков зданий под этот проект.