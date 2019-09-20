ИА «Ореанда-Новости». В Брянске полиция задержала подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.



Сообщается, что задержанный – это 31-летний коллега убитых. Он уже дал признательные показания. Сейчас следствия ходатайствует в суде о его аресте. При этом похищенных денег у него пока не нашли.



Убийство произошло в ночь на 20 сентября. Преступники убили двух сотрудников спецсвязи рядом с железнодорожным вокзалом Брянска, чтобы похитить около семи миллионов рублей, а потом подожгли помещение, чтобы скрыть следы.