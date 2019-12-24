Инцидент произошёл во вторник, 24 декабря, в вечернее время суток в городе Клинцы в Брянской области.После этого россиянин выстрелил в себя. Но полученное ранение не является смертельным. Мужчина был доставлен в Клинцовскую городскую больницу.Подробности смертельного инцидента выясняются. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало. Известно, что у женщины осталось трое несовершеннолетних детей.



