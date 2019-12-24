24.12.2019, 22:56
В Брянской области мужчина попытался застрелиться после убийства своей жены
ИА «Ореанда-Новости». В Брянской области мужчина попытался застрелиться после убийства своей жены, сообщает издательство «Клинцы.Info».
Инцидент произошёл во вторник, 24 декабря, в вечернее время суток в городе Клинцы в Брянской области. Мужчина застрелил свою жену из пистолета возле местной школы. После этого россиянин выстрелил в себя. Но полученное ранение не является смертельным. Мужчина был доставлен в Клинцовскую городскую больницу.
На месте происшествия работают специалисты следственной группы. Подробности смертельного инцидента выясняются. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало. Известно, что у женщины осталось трое несовершеннолетних детей.
Инцидент произошёл во вторник, 24 декабря, в вечернее время суток в городе Клинцы в Брянской области. Мужчина застрелил свою жену из пистолета возле местной школы. После этого россиянин выстрелил в себя. Но полученное ранение не является смертельным. Мужчина был доставлен в Клинцовскую городскую больницу.
На месте происшествия работают специалисты следственной группы. Подробности смертельного инцидента выясняются. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало. Известно, что у женщины осталось трое несовершеннолетних детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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